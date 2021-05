बेरहम कोरोना : आखिरी सांसें गिन रही मां के लिए बेटे ने गाया ये गीत- तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई...

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण के लाखों मामले और इससे हो रही भयावह मौतों से लोगों दिलों में में खौफ पैदा कर दिया है। किसी भी मरीज की हालत बिगड़ने पर मानो उसके परिजनों के दिल में उसे खो देने का डर बैठ जा रहा है। इस सब के बीच इन परिवारों की बेबसी को करीब से देख रहे कोरोना वॉरियर्स भी बहुत कुछ साझा कर रहे हैं।

आखिरी सांसें गिन रही मां के लिए बेटे गाया ये गाना

ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर दीप शिखा घोष ने जो बताया उसे जानकर किसी का भी आंखें भर आएंगी। दीपिका ने अपने ट्विटर पर लिखा कि’आज अपनी शिफ्ट पूरी करने से ठीक पहले मैंने कोरोना के चलते अपनी आखिरी सांसें गिन रही एक महिला के बेटे को वीडियो कॉल किया। हम अपने अस्पताल में अक्सर ये करते हैं ताकि किसी की आखिरी इच्छा पूरी की जा सके। महिला के बेटे ने मुझसे कुछ मिनट मांगे और वीडियो कॉल पर ही अपनी मरती मां के लिए उसने एक गाना गाया।

Today, towards the end of my shift, I video called the relatives of a patient who is not going to make it. We usually do that in my hospital if it’s something they want. This patient’s son asked for a few minutes of my time. He then sang a song for his dying mother.

‘तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई… ‘

अगले ट्वीट में दीप शिखा ने बताया, महिला के बेटे ने उसे देखते हुए गाया- तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई… मैं फोन लेकर उसे और उसकी मां को देखती खड़ी रही। नर्सें आकर चुपचाप आसपास खड़ी हो गईं। वह गाना गाते-गाते फूटकर रो पड़ा और मुझे थैंक्यू बोलकर उसने फोन रख दिया। इसके बाद मैं और सभी नर्स वहीं नम आंखों के साथ खड़े रहे और डायलिसिस यूनिट का अलार्म बजने पर सभी अपने-अपने मरीजों के पास चले गए। इस गाने का मतलब हम सभी के लिए पूरी तरह बदल गया।

Me and the nurses stood there. We shakes our heads, our eyes moist. The nurses went back one by one to their allocated patients and attended to them or the alarms of vents/dialysis units. This song is changed for us, for me at least. This song will always be theirs.

— Doctor (@DipshikhaGhosh) May 12, 2021