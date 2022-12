Heeraben Modi passed away: पीएम मोदी के मां के निधन पर इमोशनल हुई कंगना, वायरल हुआ पोस्ट

पीएम मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में निधन (died at the age of 100) हो गया। बुधवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हुईं पीएम मोदी (PM Modi) की मां हीराबेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।