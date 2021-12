CDS Bipin Rawat Helicopter Crash : अब तक 11 लोगों के शव बरामद, संसद भवन पहुंचे राजनाथ सिंह

CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के नीलगिरी (Neelagiri) में बुधवार को भारतीय सेना (Indian Army) का हैलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) हो गया है। इस हेलीकॉप्टर (Mi-17V5) में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक 11 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जनरल बिपिन रावत समेत सभी रेस्क्यू किए गए घायलों स्थानीय वेलिंग्टन बेस अस्पताल (Wellington Base Hospital) में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है।

गंभीर घायलों के लिए एयर एंबुलेंस तैनात

बता दें कि कि इस हादसे में मृत चार लोगों शवों को निकाला गया है। जानकारी के अनुसार, हादसे में कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच गंभीर घायलों के लिए एयर एंबुलेंस को तैनात कर दिया गया है। जिसके द्वारा ज्यादा गंभीर घायलों को दिल्ली या सेना के नजदीकी बड़े अस्पताल में लाया जाएगा।

बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। इस हेलिकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत (Chief of Defense Staff Bipin Rawat in a helicopter) और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेंस स्टाफ, जिसमें ब्रिगेडियर एस. एल. लिड्डर, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे।

हेलिकॉप्टर हादसे पर कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के नेता दुख जता रहे हैं। कांग्रेस के केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा ‘हेलिकॉप्टर में सवार सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की सुरक्षित होने की उम्मीद है। जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए प्रार्थना करता हूं।

Hoping for the safety of CDS General Bipin Rawat, his wife and others onboard the chopper.

Prayers for speedy recovery.

