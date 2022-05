Hema-Dharmendra 42nd Marriage Anniversary: ड्रीम गर्ल ने खास अंदाज में धरमपाजी को किया 42वीं वेडिंग एनिवर्सरी विश

Hema Dharmendra 42nd Marriage Anniversary: बॉलीवुड फेमस कपल और ड्रीम गर्ल और फेमस हेमा मालिनी (Hema Malini) और धर्मेन्द्र (Dharmendra) की आज अपनी 42वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट (42nd Wedding Anniversary Celebrate) कर रहें हैं।

ऐसे में हेमा मालिनी ने बेहद खास अंदाज में अपने पति को सालगिरह की बधाई दीं। आपको बता दें, उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर अपने पति संग एक अनदेखी तस्वीर शेयर कर अपने इस खास मौके (Hema malini Dharmendra wedding anniversary) को सेलिब्रेट किया है।

1970 से 80 के दशक धर्मेद्र-हेमा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक और आइकॉनिक जोडियों में शुमार की जाती है। इस जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर जितना प्यार मिला, उससे कहीं ज्यादा रियल लाइफ में भी इस कपल को लोगों ने पसंद किया। यही वजह है कि ये जोड़ी आज भी फैंस के दिलों में राज करती है।

Our wedding anniversary today❤️❤️ I thank God for all these years of happiness, our darling children and grandchildren, our well wishers everywhere! I feel truly blessed🙏🙏 pic.twitter.com/uAsb7Mc5AL

पति धर्मेंद्र के साथ वाली अपनी हेमा मालिनी (Hema Malini) को अपने हैंडल ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘हमारी शादी की सालगिरह पर आज मैं ईश्वर को उन सभी सालों की खुशी, हमारे प्यारे बच्चों, पोते-पोतियों और हर जगह हमारे शुभचिंतक के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं वाकई में बहुत धन्य महसूस कर रही हूं।’

I would like to thank thousands of well wishers who have been enquiring about Dharam ji’s health. Yes, he was in hospital for a few days but he is ok now and thankfully back home. Thank you all once again for your anxious calls and enquiries about his health🙏God has been kind🙏

