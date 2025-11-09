Hero Xtreme 125R Variants : नया हीरो एक्सट्रीम 125R वेरिएंट 1.05 लाख रुपये में लॉन्च , जानें फीचर और इंजन

हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में एक्सट्रीम 125R का नया टॉप-एंड ट्रिम लॉन्च कर दिया है। Hero Xtreme 125R Variants: New Hero Xtreme 125R variant launched at Rs 1.05 lakh, know the features and engine
कलर
बाइक अब तीन नए कलर स्कीम्स — ब्लैक पर्ल रेड, ब्लैक मैटशॉ ग्रे और ब्लैक लीफ ग्रीन में उपलब्ध है। इसका लुक अब युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इंजन
हीरो एक्सट्रीम 125R वेरिएंट में 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो शहर और हाईवे दोनों राइड्स में स्मूद परफॉर्मेंस देता है।
रफ्तार
बाइक 0 से 60 km/h की रफ्तार सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ लेती है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे तेज बाइक्स में गिनी जाती है। हीरो ने इसे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए ट्यून किया है।
डुअल डिस्क ब्रेक्स
यह अपने सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं.