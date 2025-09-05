Jolly LLB 3 को लेकर हाइ कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश , कहा 'फिल्म में कोई ........

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय  कुमार अपनी आगमी फिल्म ‘ जॉली एलएलबी 3’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जॉली एलएलबी 3 के   रिलीज  को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट  में याचिका दायर की गयी थी। बता दें कि इस मामले कि सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।साथ ही कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं है। इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

जॉली एलएलबी 3’ के खिलाफ याचिका

जे.वाई. शुक्ला द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दावा किया गया था कि ‘जॉली एलएलबी 3’ के ट्रेलर और टीजर में कुछ सीन ऐसे हैं जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानूनी पेशे के लोगों के लिए अपमानजनक हैं। इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की लखनऊ पीठ ने इस रिट याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि बेंच ने ‘जॉली एलएलबी 3’ का ऑफिशियल ट्रेलर और टीजर देखा है। याचिका में बताया गया है कि ट्रेलर में कानूनी पेशे के लोगों से जुड़ा अपमानजनक कंटेंट है, जो आम आदमी की नजर में अदालत की गरिमा को कम करते हैं। लेकिन हमें इसके ट्रेलर में कुछ भी ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, जिसके लिए इसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा।

