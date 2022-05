Kumar Vishwas की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,जानें क्या था मामला?

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य (Founder Member of Aam Aadmi Party) कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में याचिका दाखिल की थी।