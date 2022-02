Hijab controversy karnataka : हिजाब मामले पर पाकिस्तान के मंत्री  चौधरी फ़वाद हुसैन ने दी प्रतिक्रिया, किया ये ट्वीट

Hijab controversy karnataka: कर्नाटक में हिजाब मामले पर सीमा पार भी बहस होना शुरू हो गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फ़वाद हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री फ़वाद हुसैन ने कहा- मोदी के भारत में जो हो रहा है, वो डरावना है।ट्वीट करके भारत में छिड़े हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के इमरान ख़ान सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फ़वाद हुसैन ने ट्वीट में लिखा, हिजाब पहनना एक व्यक्तिगत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरी ड्रेस को पहनने के लिए लोग स्वतंत्र हैंं।

What’s going on in #ModiEndia is terrifying, Indian Society is declining with super speed under unstable leadership. Wearing #Hujab is a personal choice just as any other dress citizens must be given free choice #AllahHuAkbar

