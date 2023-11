हीरालाल सामरिया बने नए मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner Heeralal Samaria) बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया (Heeralal Samaria) को राष्ट्रपति भवन (President’s House) में मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के रूप में शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया (Heeralal Samaria) फिलहाल सूचना आयुक्त (Information Commissioner) के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) में सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) बनाया गया है।

President Droupadi Murmu administered the oath of office to Shri Heeralal Samariya, Chief Information Commissioner, at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/F3CaV5Ix1U

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2023