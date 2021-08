Hockey India: भारत के पूर्व क्रिकेटर ने हॉकी टीम की जीत पर कहा, भूल जाओ 1983, 2007 और 2011 वर्ल्ड कप की जीत

Hockey India: भारतीय पुरुष हॉकी टीम(Hockey Team) ने टोक्यो ओलिंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराया। इस जीत के साथ ही 1980 के बाद यानी 41 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलिंपिक में पदक(Medal) जीतने का कमाल किया।

मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली इस हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद टीम इंडिया के कई पूर्व स्टार(Star player) खिलाड़ियों ने इस टीम को बधाई दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर(Gautam Gambhir) ने लिखा कि, आप 1983, 2007 और 2011 वर्ल्ड कप में मिली जीत को भूल जाइए क्योंकि ये जीत उससे भी बड़ी है।

Forget 1983, 2007 or 2011, this medal in Hockey is bigger than any World Cup! #IndianHockeyMyPride 🇮🇳 pic.twitter.com/UZjfPwFHJJ

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 5, 2021