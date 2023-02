Holi Rrecipes For Kids : इस होली में बनाये ये आसान व्यंजन,त्योहार का मजा बढ़ जाएगा

Holi Rrecipes For Kids : होली आते ही लोग त्योहार का यादगार बनाने के लिए खास पकवान बनाने की सोचने लगते है। मेहमानों को परोसने के लिए नए व्यंजन और उसके जायके को होली स्पेशल बनाने के लिए गृहणियां इंटरनेट पर घंटों सर्च करती है। रंगों के साथ होली की रेसिपीज (Holi Recipes in Hindi) भी सर्च करना शुरू कर देते हैं। आइयें जानते हैं आप अपने बच्चों के लिए होली पर कौन से व्यंजन (Holi Recipes for Kids) बना सकती हैं?

घर पर बनाएं पापड़ी चाट (Papdi Chaat)

त्योहार पर मीठा खाते खाते मन भर जाता है ऐसे में कुछ नमकीन हो जाए तो फिर क्या कहना। इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और त्यौहार का मजा भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं पापड़ी चाट (Papdi Chaat) कैसे बनाया जाए।

सामग्री

मैदा- 1 कप

सूजी- 1/2 कप

गेहूं का आटा- 1/2 कप

नमक- 1/2 चम्मच

अजवाइन- स्वादानुसार

तेल या घी- 4 बड़े चम्मच

पानी- आटा गूंथने के लिए

छोले- 1 कप उबले हुए

आलू- 2 उबले हुए

मीठी चटनी- 1 कप

हरी चटनी- 1/2 कप

दही- 1 कप

काली मिर्च पाउडर- स्वादानुसार भुनी हुई

जीरा पाउडर- स्वादानुसार

भुजिया या महीन सेव- 4 चम्मच

हरा धनिया- 2 चम्मच बारीक कटे हुए

विधि

ससबसे पहले आप एक थाली में मैदा, सूजी, गेहूं का आटा, नमक व मोयन के लिए तेल और अजवाइन डालकर अच्छे से दोनों हाथों से मिला ले।

अब गुनगुने पानी से थोड़ा-थोड़ा करते हुए आटा गूंथ लें और आधे घंटे के लिए इसी गीले सूती कपड़े से ढक कर रख दे।

आधे घंटे बाद थोड़ा सा तेल लगा कर दो बार लोच लगाएं और फिर इसकी छोटी-छोटी लोई बनाकर 2 इंच की पापड़ी बेल ले।

इसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें और सारी पापड़ियों को तल ले।

अब सारी पापड़ी को एक टिशू पेपर पर निकाल कर ठंडा करें।

उबले आलू को छीलकर छोटे-छोटे आकार में काट ले और दही को भी फेंट ले।

अंत में एक प्लेट में पापड़ी रखकर उसको ऊपर से थोड़ा सा फोड़कर उसके अंदर एक चम्मच छोले और कटे हुए आलू और एक चम्मच दही डाले।

फिर आप इस पर मीठी और हरी चटनी डालकर, ऊपर से काली मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरा पावडर, भुजिया या सेव डालें और हरे धनिए से सजाएं।

अब यह सुंदर सा पापड़ी चाट अपने नन्हे से बच्चे को खाने को दें तो वह भी बहुत खुश होगा।

आप पापड़ी की जगह मठरी या खाली आलू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।