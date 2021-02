गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा-मैं नहीं, नेहरू और राजीव गांधी टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे Home Minister Amit Shah Surrounded The Congress Said Not Me Nehru And Rajiv Gandhi Were Sitting On Tagores Chair