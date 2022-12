Home Remedies For Dandruff : मिल गया डैंड्रफ और हेयरफॉल का रामबाण इलाज, घर में ऐसे तैयार करें आयुर्वेदिक दवा

Home Remedies For Dandruff: सर्दियों में डैंड्रफ (Dandruff) और हेयरफॉल (Hair fall) की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डैंड्रफ (Dandruff ) की वजह से बाल कमजोर होने लगते हैं। साथ ही कपड़ों पर डैंड्रफ (Dandruff ) गिरने से इंप्रेशन भी खराब होता है। तमाम शैंपू और कंडीशनर इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आप डैंड्रफ (Dandruff ) की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको आयुर्वेदिक नुस्खा (Ayurvedic Recipe)जरूर जान लेना चाहिए। इससे आपको डैंड्रफ और हेयर फॉल (Dandruff and Hair Fall) की समस्या से छुटकारा मिलेगा और बाल चमकदार हो जाएंगे। आयुर्वेद एक्सपर्ट (Ayurveda Expert) से जरूरी बातें जान लेते हैं।

जानें क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य ?

यूपी के प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज (Prem Raghu Ayurvedic Medical College of UP) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिनव राज (Assistant Professor Dr. Abhinav Raj) ने बताया कि सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है। इसकी वजह से स्किन ड्राई होने लगती है। ड्राइनेस की वजह से सिर में डैंड्रफ हो जाता है और हेयरफॉल (Hair Fall)बढ़ जाता है। गर्म पानी से नहाने और हेयर ऑयल का इस्तेमाल करने से भी डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है। अधिकतर लोग डैंड्रफ से बचने के लिए ऑयल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। डैंड्रफ और हेयरफॉल (Dandruff and Hair Fall) की समस्या से बचने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे (Ayurvedic Recipe)का इस्तेमाल किया जा सकता है।

जानें डैंड्रफ का रामबाण इलाज

डॉ. अभिनव राज के मुताबिक अगर आप सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो एक मटके या बर्तन में थोड़ा छाछ लें और उसमें खल को भिगोकर रख दें। इसमें मूली के पत्तों का रस और मेथी के दाने पीसकर डालें। थोड़ा भृंगराज भी पीसकर डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को रात में बनाएं और सुबह इसे मिलाकर सिर पर लगाकर धो लें। ऐसा सप्ताह में कम से कम 2 बार करें। इससे आपको ऑयल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक दो महीने में डैंड्रफ और हेयर फॉल (Dandruff and Hair Fall) की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।

इन ऑयल का कर सकते हैं इस्तेमाल

एक्सपर्ट के मुताबिक बालों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप नीली भृंगदि तेल से अपने बालों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अणु तेल को नाक में डाल सकते हैं। क्षीरबला तैलम का इस्तेमाल करके भी आप बालों की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस मौसम में स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है।