04 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

04 सितम्बर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों की आज धन लाभ के योग बन रहे हैं।

मेष – आज आपके आत्मविश्वास और मेहनत का सही फल मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृषभ – आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए निवेश से बचें।

मिथुन – कामकाज में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य से कार्य करें। मित्रों का साथ मिलेगा। यात्रा में सावधानी रखें।

कर्क – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

सिंह – आज मान-सम्मान मिलेगा। नौकरी में उन्नति संभव है। छात्रों के लिए शुभ दिन। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

कन्या – आज आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्च अधिक होगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें।

तुला – आज आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक – आज नौकरी और व्यवसाय में शुभ अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। पैसों को लेकर सावधानी रखें।

धनु – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए अनुकूल समय है। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।

मकर – आज कामकाज में आलस्य से बचें। खर्चा बढ़ सकता है। अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें।

कुंभ – आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। नए संबंध लाभकारी सिद्ध होंगे।

मीन – आज आपके कार्यों की सराहना होगी। करियर में उन्नति के योग हैं। पैसों की स्थिति मजबूत होगी।