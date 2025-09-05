05 सितम्बर 2025 का राशिफलः धन का आगमन होगा, कारोबार में होगी तरक़्क़ी...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

  1. हिन्दी समाचार
आज का राशिफल 05 सितम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

05 सितम्बर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का आज प्रेम जीवन अच्छा है।

मेष – आज स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज आर्थिक लाभ की संभावना बनेगा। नौकरी में तरक्की, रिश्तों में सुधार हो सकता हैं।

वृषभ – आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता हैं। आज परिवार में मेहमान आ सकते हैं। शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक लाभ का योग है।

मिथुन – आज प्रेम जीवन अच्छा है। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेना संभव। सेहत अच्छी रहने वाली हैं। यात्रा के योग बनेगें, मित्रों के साथ

कर्क – आज का दिन ऊर्जा बने रहेंगें। धन लेन-देन में सावधानी। व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होगा।

सिंह – आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में समाधान होगा। कार्यस्थल पर संतुलन जरूरी, खर्च ज्यादा होंगे।

कन्या – आज संतान सुख बढ़ेगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। आज पारिवारिक धार्मिक यात्रा हो सकती है।

तुला – आज पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। करियर में उन्नति, परीक्षाओं या इंटरव्यू में सफलता मिल सकता हैं। परिवार में सुख-शांति बना रहेगा।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास में कमी, फिर भी मित्रों से कारोबार में लाभ मिलेगा। आज धन लाभ, मानसिक शांति बनी रहेगी।

धनु – आज मन में उतार-चढ़ाव, परिवार का साथ मिलेगा। आज नौकरी में बदलाव की संभावना है। आज आय में वृद्धि संभव हैं।

मकर – आज आत्मविश्वास में वृद्धि का योग है। आज वाद-विवाद और क्रोध से बचें। आज मित्रों से कारोबार में फायदा मिलेगा।

कुंभ – आज शारीरिक व मानसिक सेहत अच्छी रहेगी। आज परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते है। धन का आगमन, कारोबार में तरक़्क़ी योग हैं।

मीन – आज अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों में सफलता, आय के साधन बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार, लाभदायक मिलेगा।

