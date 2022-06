Hotness Alert: Black Cut Out Gown में Esha Gupta ने मचाया तहलका, तस्वीर शेयर कर दी ये हैप्पी न्यूज़

Hotness Alert: बॉलीवुड हॉट एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) अपने स्टनिंग फैशन से आए दिन खबरों में बनी रहती हैं. उनके हुस्न के जलवे विदेशों में भी छाए रहते हैं. अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने ब्लैक कटआउट गाउन (black cut out gown) में अपने गॉर्जियस लुक से लोगों का ध्यान खींचा है.

उन्होंने ये फोटोज शेयर कर अपनी बड़ी अचीवमेंट की जानकारी दी है. ईशा को ‘मोस्ट डिजायरेबल वुमन ऑफ द ईयर’ (Most Desirable Woman of the Year) का ख‍िताब मिला है. ईशा ने इंस्टाग्राम पर ये फोटोज शेयर की हैं. उनकी इन स्टन‍िंग फोटोज पर एक घंटे के अंदर एक लाख से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. एक्ट्रेस ने किया ही कुछ ऐसा कमाल है कि लाइक और बधाई तो बनती है.

उन्होंने ये फोटोज शेयर कर अपने लुक और अचीवमेंट को कैप्शन में मेंशन किया है- ‘डार्क एंड डिजायरेबल’. ईशा ने इस फोटोशूट के लिए ब्लैक रिव‍िलिंग ड्रेस के साथ सिल्वर हील्स पहने हैं. अपने इस गाउन में वे पीठ पर बने टैटू को भी फ्लॉन्ट कर रही हैं.

अपने इस आउटफ‍िट के साथ ईशा ने क्लीन आई मेकअप, न्यूड कलर की लिपस्टिक, वेवी ओपन हेयरस्टाइल और उंगल‍ियों में रिंग्स पहने हैं. इस ग्लैम लुक में ईशा ने अपने सेंशुअल एक्सप्रेशन से चार चांद लगाए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Esha Gupta (@egupta)

उनके लुक की डिटेल्स तो हो गई, बात करते हैं ईशा की उपलब्धि पर. उन्हें मिले मोस्ट डिजायरेबल वुमन के अवॉर्ड पर उनके फैंस बेहद खुश हैं. लोगों ने उन्हें ‘सेक्सी’ ‘हॉट’ ‘ब्यूटीफुल’ ‘सही हकदार’ कहकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया है.

View this post on Instagram A post shared by Esha Gupta (@egupta)

कहना गलत नहीं होगा क‍ि ईशा गुप्ता सच में मोस्ट डिजायरेबल वुमन की हकदार हैं. कभी ब‍िक‍िनी फोटोज, कभी रीव‍िल‍िंग वेस्टर्न ड्रेस तो कभी इंड‍ियन लुक में वे हर बार अपने अट्रैक्वट‍िव लुक को प्रेजेंट करती हैं.