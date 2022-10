How To Make Honey Under Eye Cream: हर कोई सबसे सुंदर और आकर्षक दिखने की ख्वाहिश करता है। इसलिए हर कोई अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए तरह-तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट्स या पार्लर का सहारा लेते हैं। तो आज हम आप को बताएंगे किस तरह से आखों के नीचे से डार्क सर्कल हटाने का तरीका।

हनी अंडर आई क्रीम बनाने की सामग्री-

शहद 3 चम्मच

कॉफी पाउडर 1 चम्मच

विटामिन ई ऑयल 1 चम्मच

हनी अंडर आई क्रीम कैसे बनाएं?