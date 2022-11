How to Use Ginger in Winter Season: सर्दियों में अदरक को अपनी डाइट में इस तरह से करें शामिल

How to Use Ginger in Winter Season: सर्दियों के सीजन का आगाज हो चुका है। इसमें लोग काफी परेशान हो जाते है। जिसको लेकर तरह-तरह के दवाइयों का उपयोग करते है। लेकिन आज हम आप को बताएंगे घरेलू माध्यम से अपनी मौसमी बीमारियों से बचने का उपाय। जिससे आप खांसी, जुखाम या बुखार जैसी कई से बच सकते हैं।

सर्दियों में अदरक को अपनी डाइट में शामिल करने के तरीके- How to Use Ginger in Winter Season in Hindi

अदरक का काढ़ा

अदरक काफी गुढ़कारी माना जाता है। इसके नियमित रूप से सेवन से कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एक गिलास पानी में अदरक, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची डालें। फिर आप इस पानी को आधा होने तक अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद आप फिर इस पानी को छानकर पी लें। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है।

अदरक का अचार

अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो आप रोटी या चावल के साथ अदरक का अचार खा सकते हैं।

अदरक की चाय

ज्यादातर लोग दूध वाली अदरक की चाय खूब पसंद करते हैं। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है।

अदरक का सूप

अदरक का सूप बनाने के लिए आप इसमें ब्रोकली, मशरूम या मिक्स वेज आदि के सूप में अदरक डालकर बना सकते हैं। इससे आपका सूप कई गुना पोषक तत्वों से भर जाता है। ऐसे में सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी प्रदान करने के लिए अदरक का सूप जरूर पीएं।