‘Vikram Vedha’ से एक्शन अवतार में वापसी कर रहे हैं Hrithik Roshan और Saif Ali Khan

मुंबई: पुष्कर और गायत्री द्वारा निर्देशित ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) स्टारर अपकमिंग फिल्म “विक्रम वेधा” की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में राधिका आप्टे भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म में ऋतिक और सैफ के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात करते हुए, निर्देशक पुष्कर और गायत्री ने कहा , “हमारे देश के प्रमुख सुपरस्टार ऋतिक (Hrithik Roshan) और सैफ के साथ शूटिंग करना एक शानदार अनुभव रहा है।

हमारे सुपर टैलेंटेड और अद्भुत क्रू के साथ, हम स्क्रिप्ट स्तर पर जो हमने कल्पना की थी, उसे हासिल करने में सक्षम रहें। हम दर्शकों को अपनी फिल्म दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते।”

3 साल बाद एक्शन से भरपूर अवतार में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहें ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने शेयर किया, “वेधा बनना मेरे पहले किए गए सभी कामों से एकदम अलग है। मुझे ‘हीरो’ होने के सांचे को तोड़ना था और एक अभिनेता के रूप में पूरी तरह से अनएक्सप्लोरड टेरिटरी में कदम रखना था। यह सफर ऐसा लगा जैसे कि मैं ग्रैजुएशन कर रहा था।

As we called it a wrap on set, my mind is flooded with all the happy memories, testing times, action, thrill and hardwork we all have put into #VikramVedha. Doing a little excited-nervous dance in my head today.. as we inch closer to our release date.

