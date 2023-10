Cyclone Tej : सावधान! अरब सागर में आ रहा बड़ा तूफान... चक्रवात 'तेज' में बदल सकता है निम्न दबाव का क्षेत्र

मुंबई। अरब सागर (Arabian Sea) में सोमवार रात एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो अंततः मानसून के बाद के पहले चक्रवात में तब्दील हो सकता है। मौसम मॉडल (Weather Models) ने कहा कि अरब सागर (Arabian Sea) के दक्षिणपूर्वी हिस्सों पर चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) की स्थिति बन रही है। हालांकि किसी भी ठोस अनुमान के लिए यह बहुत जल्दी है।

स्काईमेटवेदर (Skymetweather) ने कहा कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र (Equatorial Region) के बगल में अरब सागर (Arabian Sea) के दक्षिणपूर्वी हिस्सों में स्थितियां बन रही हैं, जहां सकारात्मक आईओडी (IOD) और मामूली रूप से अनुकूल एमजेओ के कारण गर्म हिंद महासागर (warm Indian Ocean) में एक साथ मिलकर शीघ्र ही एक चक्रवाती विक्षोभ (Cyclonic Disturbance) पैदा कर सकता है।

