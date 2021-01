टीवी एक्ट्रेस की पति ने जमकर की पिटाई, फिर बनाया धर्म परिवर्तन...

नई दिल्ली: टीवी एक्ट्रेस प्रिटी तलरेजा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। हाल ही में उन्होंने अपने पति अभिजीत पेटकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। बताया जा रहा है प्रिटी ने जो शिकायत लिखवाई है उसमे उन्होंने बताया है कि उनका पति उनके साथ मारपीट करता है। इसके अलावा वह धर्मांतरण, शारीरिक और मानसिक शोषण भी करता है।

आपको बता दें, प्रिटी ने सोशल मीडिया पर भी घरेलू हिंसा और मारपीट का जिक्र किया हैं। प्रिटी ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले भी पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा।

अब उन्होंने अपनी पोस्ट पर सीएम उद्धव ठाकरे, पीएमओ को टैग किया है और अपने साथ होने वाली वारदातों के बारे में बताया है। खबरों के अनुसार अब खड़कपाड़ा कल्याण पुलिस ने प्रिटी की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

UPDATE ON @preitytalreja's CASE:

FIR has been filed against Abhijeet Petkar (Converted to Islam) last evening at Khadakpada Police Station, Kalyan.

Thanks to @Dev_Fadnavis Dada & @KiritSomaiya Bhai for all the support 🙏 pic.twitter.com/EAqpt0HXwo

— Sunaina Holey (@SunainaHoley) January 6, 2021