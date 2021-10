मैं उस सिस्टम से खफा हूं जिसने 25 दिन से ज्यादा एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे रखा, Aryan Khan की बेल पर बोले संजय गुप्ता 

Aryan Khan got bail in drug case: क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में अरेस्ट हुए आर्यन खान (Aryan Khan) को बीते दिन बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से जमानत मिल चुकी है। यह खबर आते ही बॉलीवुड सेलेब्स उनके सपोर्ट और खुशी में सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर कर रहे हैं।

आपको बता दें, सोनू निगम (Sonu Nigam), आर माधवन (R Madhavan), स्वरा ‌भास्कर (Swara Bhaskar) ने भगवान का शुक्रिया अदा किया है। सोनू सूद (Sonu Sood) ने तो इसे समय का न्याय बताया है। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है। शाहरुख का यह बर्थडे अपने बेटे के साथ बहुत खास होगा। आर्यन के साथ इस मामले में आरोपी रहे मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है। आइये देखें सोशल मीडिया पर सेलेब्स के मैसेज…

I’m very happy that Aryan Khan has gotten bail but also very upset with a system that kept a young man behind bars for more than 25 days for something he never did.

That has to change!!!

God bless you and be strong Aryan Khan.

— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) October 28, 2021