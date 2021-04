हाथ जोड़ता हूं मै भईया मेरी मां को बचा लो, बिलखता रहा बेटा लेकिन ऑक्सीजन छीन ले गई पुलिस

आगरा: कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है हर तरफ बस मौत का तांडव परेशान परिजनो की रोने की आवाजें गूंज रहीं हैं मानो प्रलय आ गई है। दरअसल, के चलते कई ऑक्सीजन नहीं तो कही वेंटिलेटर नहीं जिसकी कमी के कारण कई लोगों की मौत होती जा रही है

इसी बीच एक ऐसा विडियो सामने आया है जिसे देख आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। ये वीडियो 28 अप्रैल को देखने को मिला है। वीडियो में एक व्यक्ति पुलिसवाले के सामने गिड़गिड़ाता नज़र आ रहा है। उनसे गुहार लगा रहा है कि उसकी मां के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर का प्रबंध कर दें। वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा का बताया जा रहा है।

इसके सामने आने के बाद एक बार पुनः जनता यूपी सरकार की अव्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। दूसरी तरफ, पुलिस इस वीडियो को लेकर अलग ही कहानी बता रही है। वायरल वीडियो यूपी के आगरा का बताया जा रहा है। इसमें अस्पताल के सामने एक मरीज का परिजन पुलिसवालों के सामने रोते हुए दिख रहा है।

This is a really heart breaking video.

A man is begging in front of policeman not to take a Oxygen cylinder he has arranged for his mom in Agra, UP.

This is a total inhumane act by the police.

Is this how you should treat your fellow citizens Mr Yogi ? pic.twitter.com/Z4qTqsl5rY

— Youth Congress (@IYC) April 28, 2021