मैं कभी भी नहीं भूल सकता...अखिलेश यादव ने 'टोंटी चोरी' के लगाए गए आरोपों पर पूर्व IAS अधिकारी पर दिया बड़ा बयान

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान ‘टोंटी चोरी’ के आरोपों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता है। एक अखबार के स्टिंग आपरेशन किया था, जिसमें पूरी जानकारी जानकारी हासिल की थी। अव​नीश अवस्थी और पूर्व ओएसडी कौशिक का नाम लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, उन्होंने ही ये सब कराया था। उन्होंने कहा कि, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये बात सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले अधिकारी भी जान लें।

प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनवाकर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देकर सम्मानजनक रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। शिक्षा, छात्र और शिक्षक तीनों कैसे बर्बाद हो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। यह सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि, नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है।

साथ ही कहा, हम लोग तैयारी करेंगे कि एक भी वोट कटने नहीं पाए। जबसे यह INDIA गठबंधन से हारे हैं तो यह जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं। जीएसटी की दरों में की गई कटौती पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि, यह केवल चुनाव को लेकर जीएसटी कम की गई है लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी।