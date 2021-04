मुझे कोरोना वायरस मिलते तो देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देता : शिवसेना विधायक

मुंबई। शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बुलढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर उन्हें कोरोना वायरस के मिलते, तो वह उसे देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देता। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित होने वाला राज्य है।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार अब तक कोरोना की रोकथाम करने में नाकाम रही है, लेकिन उनके विधायक अपनी जुबान से विपक्ष के खिलाफ कड़वी बातें बोल रहे हैं।

If I had found the germs of Corona, I would have put them in the mouth of Devendra Fadnavis ~ Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad

Shivsena busy abusing Opposition instead of tackling virus in worst Covid hit state. pic.twitter.com/lhEunIAJkE

