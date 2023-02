IAS Transfer : UP में तीन जिलों के जिलाधिकारी बदले, मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर बने निदेशक सूडा

लखनऊ। यूपी में योगी सरकार (Yogi Government) ने मंगलवार रात संतकबीरनगर (Santakbirnagar) , अंबेडकर नगर (Ambedkar Nagar) और हापुड़ (Hapur) के जिलाधिकारी सहित कई अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर अनिल पाठक निदेशक सूडा (Anil Pathak Director SUDA) बनाए गए हैं। हालांकि, तबादलों की सूची अभी भी जारी नहीं की गई है।

इसी तरह प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक (Principal Secretary Ravindra Nayak) को सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजस्व परिषद में सदस्य रजनीश गुप्ता को प्रमुख सचिव राजनीतिक पेंशन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतीक्षारत लीना जोहरी को प्रमुख सचिव आयुष एवं स्टांप रजिस्ट्रेशन का प्रभार (Leena Johri given charge of Principal Secretary Ayush and Stamp Registration) सौंपा गया है।

गोरखपुर के नगर आयुक्त आंबेडकर नगर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आईएएस प्रेरणा शर्मा (IAS Prerna Sharma) को जिलाधिकारी हापुड़ नियुक्त किया गया है जबकि आईएएस मेघा रूपम (IAS Megha Roopam) को एसीईओ ग्रेटर नोएडा (ACEO Greater Noida) बनाया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति व अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति से लौटे कई आईएएस अधिकारी नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षारत अधिकारियों को नई तैनाती दे दी गई है। आईएएस अनिल पाठक को पहले ही निदेशक सूडा व बनाए जाने की चर्चा थी।