ICC Awards 2022 : भारत की रेणुका बनीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर,उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर

ICC Awards 2022 : भारतीय टीम की स्टार तेज गेंदबाज (Indian Team Star Fast Bowler) रेणुका सिंह (Renuka Singh) को आईसीसी (ICC) ने महिलाओं में साल 2022 के लिए इमर्जिंग प्लेयर (Emerging Player) चुना है। यानी पिछले साल की वह सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला क्रिकेटर हैं। रेणुका ने पिछले साल वनडे और टी20 मिलाकर कुल 29 मैचों में 40 विकेट झटके थे। रेणुका हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं।

पिछले साल वनडे और टी20 में रेणुका का प्रदर्शन

वनडे में रेणुका ने 14.88 की औसत से 18 विकेट झटके थे। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 4.62 का रहा था। वहीं, टी20 में रेणुका ने 23.95 की औसत से 22 विकेट झटके। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 6.50 का रहा था।

