ICC ODI Team of the Year : बाबर आजम बने कप्तान, किसी भारतीय को नहीं मिली जगह

ICC ODI Team of the Year : आईसीसी (ICC) ने साल 2021 की वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में एक भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं दी गई है। टी20 आईसीसी बेस्ट मेंस टीम (T20 ICC Best Men’s Team) में भी किसी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। आईसीसी (ICC) ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को वनडे और टी20 टीम (T20 Team) का कप्तान बनाया है। पिछले साल वनडे और टी20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन का चयन किया। जिसमें कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है।

वनडे टीम में बाबर के अलावा एक और पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान को भी जगह मिली है। इस टीम में 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी, 3 बांग्लादेशी, 2 श्रीलंकाई, 2 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग तथा सिमी सिंह को चुना गया।

टी20 वर्ल्ड कप (T20 world cup) में भारत के खराब प्रदर्शन के चलते किसी खिलाड़ी को इस फॉर्मेट में जगह नहीं दी गई है। भारत लीग मैच हारकर वर्ल्ड टी20 (T20 world cup) से बाहर हो गया था। टीम में आयरलैंड के दो खिलाड़ियों को जगह मिली है। भारतीय टीम ने साल 2021 में बेहद कम वनडे मुकाबले खेले। भारतीय टीम ने पिछले साल सिर्फ 6 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही सीनियर खिलाड़ी खेले थे।

ICC ने मध्यक्रम में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को बतौर ऑलराउंडर और विकेटकीपर के तौर पर बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम को जगह दी है। भारत के अलावा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, टी20 चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के भी किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है।

ICC पुरुष वनडे टीम 2021:

पॉल स्टर्लिंग, जानेमन मलान, बाबर आजम (कप्तान), फखर जमान, आर. वान डेरडसेन, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), वानिंदु हसारंगा, मुस्ताफिजुर रहमान, सिमी सिंह, दुष्मंथा चामीरा