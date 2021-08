T20 World Cup : शेड्यूल जारी, 24 अक्टूबर को दुबई में भारत-पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

नई दिल्ली। आईसीसी (ICC) ने मंगलवार को 2021 होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का शेड्यूल जारी (Schedule Released) कर दिया है। टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का आगाज 17 अक्टूबर से होने जा रहा है, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारत (India) का पहला मैच पाकिस्तान (Pakistan) के साथ 24 अक्टूबर को दुबई (Dubai) में खेला जाएगा। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की वजह से भारत में होने वाला यह टूर्नामेंट अब ओमान और यूएई में खेला जाएगा।

