World Cup Ticket : आईसीसी ने जारी की वर्ल्ड कप मैच के टिकट बिक्री की डेट, जानें कब और कहां खरीद पाएंगे टिकट

ICC World 2023 Ticket : आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) का आयोजन 5 अक्टूबर 2023 से होना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच को एक अलग दिन में बदल दिया गया है, जबकि आठ अन्य मैचों का विवरण भी बदल दिया गया है। जिसकी टिकटों की बिक्री की तारीखों का भी ऐलान किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक प्रशंसक मैच का मजा उठा पाएंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला मूल रूप से रविवार, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होना था, लेकिन इसे एक दिन पहले स्थानांतरित कर दिया गया है और अब शनिवार, 14 अक्टूबर को उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का मैच शनिवार, 14 अक्टूबर से स्थानांतरित किया जाएगा और अब 24 घंटे बाद रविवार, 15 अक्टूबर को खेला जाएगा।

हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला गुरुवार, 12 अक्टूबर से अब मंगलवार, 10 अक्टूबर को खेला जाएगा और लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मैच 24 घंटे पीछे चला गया है और अब 13 अक्टूबर शुक्रवार के बजाय गुरुवार, 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। टिकटों की बिक्री शुरू होने से पहले, प्रशंसकों को 15 अगस्त से यहां अपनी रुचि दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

