कहीं ब्रिज बने नियाग्रा फॉल तो कही सड़कों पर चला सकते हैं नाव, Kejriwal सरकार की खुली पोल

नई दिल्ली: बीते कई दिनो से हो रही बारिश ने कई शहरों को जलमग्न कर दिया कही पानी से लैंडस्लाइड देखने को मिली तो कई ओवर ब्रिज झरना बन बहते नजर आए। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो मूसलाधार बारिश (Torrential rain) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार की कई पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें, भारी जल जमाव के चलते सड़कें नाव चलाने लायक हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

आपको बता दें रिंग रोड हयात होटल, सावित्री फ्लाई ओवर के दोनो तरफ, महारानी बाग, निजामुद्दीन खट्टा, कैरिजवे धौला कुआँ से 11 मूर्ति, आनंद पर्वत गली नबंर 10, SP रोड से RML रोड, पुल प्रह्लादपुर अंडरपास, छत्ता रेल, विज्ञान भवन के पास मोती लाल नेहरू मार्ग और मौलाना आजाद रोड सहित कई इलाकों में पानी भरा हुआ है।

इस मामले भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्विटर के जरिए सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘आज दिल्ली बारिश में नहीं केजरीवाल के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन में डूबी हुई है।

We Got a WATERFALL IN DELHI. Thanks Arvind Kejriwal for making Niagara Falls in Delhi !! 🤩🤩 #DelhiRains #Delhi pic.twitter.com/J64plk5gDw

— Rosy (@rose_k01) August 31, 2021