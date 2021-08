अगर दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने की आवाज उठाना अपराध, तो ये अपराध हम सौ बार करेंगे : Congress

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) समेत कई नेताओं के अकाउंट के बाद अब कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट लॉक (Congress party’s Twitter Account also Locked) कर दिया गया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या ख़ाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर दुष्कर्म पीड़िता बच्ची (Rape Victim Girl ) को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध (Raising Voice For Justice) है, तो ये अपराध हम सौ बार करेंगे( Then We Will Do This Crime a Hundred Times)। जय हिंद…सत्यमेव जयते (Jai Hind…Satyamev Jayate)।

ट्विटर राहुल गांधी का अकाउंट कर दिया था ब्लॉक

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक नौ साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म फिर हत्या के मामले में उसके परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद ही राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की थी।राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग (National Children’s Commission) ने शिकायत की थी। इसके बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया है, बल्कि उनके अकाउंट पर अस्थाई रोक भी लगा दी है। ट्विटर के जरिए रोजाना मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला करने वाले राहुल गांधी पाबंदी के कारण दो दिन से ट्वीट नहीं कर पाए।

इन कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट हुए थे ब्लॉक

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मनिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे।

ट्विटर सरकार के दबाव में कर रहा है काम : रोहन गुप्ता

कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड रोहन गुप्ता (Congress social media head Rohan Gupta) ने कहा कि ट्विटर के अनुसार नियमों के उल्लंघन के लिए पार्टी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है,लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटरने पूरे देश में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के 5000 खातों को पहले ही ब्लॉक कर दिया है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि ट्विटर या सरकार द्वारा हम पर दबाव नहीं डाला जा सकता।