शाहीन आफरीदी अगर आईपीएल की नीलामी में होते तो 200 करोड़ में बिकते, जानें किसने किया दावा

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों ने राजनीतिक कारणों से साल 2013 से एक भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेला है। दोनों टीमें आईसीसी के बड़ें टूर्नामेंट में ही एक दूसरे के सामने होती हैं। इन कारणों से ही पाकिस्तान के क्रिकेटर आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। 12 और 13 फरवरी को आईपीएल के अगले सत्र के खिलाड़ियों की नीलामी हुई।

हमेशा की तरह पाकिस्तान के क्रिकेटर नदारद रहे। इस बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी नीलामी में होते तो वो 200 करोड़ की राशि में बिकते। उनकी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगती।

If, Shaheen Shah Afridi was in #IPLAuction. He would’ve gone for 200 crores.

