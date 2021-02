नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी—20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहले के दोनो मैच हार के कंगारू सीरीज में 2—0 से पिछे चल रहे है। भारत से मिली टेस्ट सीरीज में हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम के खराब प्रदर्शन पर फैंस भड़के हुए हैं। सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है वो है टीम के कप्तान अरोन फिंच जो पिछले डेढ़ साल से खराब दौर से गुजर रहे हैं।

इसलिए उन्हें इस बार के आईपीएल के लिए होने वाली खिलाड़ियों की बोली में भी कोई खरीदार नहीं मिला है। किसी भी फ्रेंचाईजी ने उनमें अपनी रूची नहीं दिखाई। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण वो फैंस के निशाने पर आ गए। कुछ फैंस उन्हें गालियां देने लगे जिसके बाद उनकी पत्नी ने इस पर रिएक्ट किया और गाली देने वाले लोगों की जमकर क्लास लगाई।

People, this needs to stop!!! It is absolutely pathetic!! We’re all human beings, how about practicing being a half decent one!! Absolutely disgraceful!!!! https://t.co/lgVmiMHC2O

— Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) February 27, 2021