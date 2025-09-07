Health Tips: ब्रश करते समय आपको भी आती है उल्टी तो हो जाएं सावधान, जानें हो सकती हैं सेहत से जुड़ी कौन से समस्याएं?

  1. हिन्दी समाचार
ब्रश करते समय कई  बार उल्टी आने की संभावना होती है। ऐसे में अगर ये परेशानी कभी कभी है तो आप समझ लीजिये की हो सकता एसिडिटि की प्रॉबलम हो । वहीं अगर ये प्रॉबलम अक्सर होती है तो फिर पिट की थैली या लिवर में कोई दिक्कत है। ये तमाम चीजें आपके डाइजेशन को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थिति में जब खाना नहीं पच पाता है तो पेट में बाइल जूस और बनने लगता है जिससे एसिड रिफ्लक्स की स्थिति होती है और बार-बार व्यक्ति मतली महसूस करने लगता है। साथ ही कुछ लोग तो वोमिटिंग भी कर देते हैं। लेकिन, इसके अलावा भी इस समस्या के पीछे कुछ और गंभीर कारण हो सकते हैं। क्या हैं ये जानते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ब्रश करते समय कई  बार उल्टी आने की संभावना होती है। ऐसे में अगर ये परेशानी कभी कभी है तो आप समझ लीजिये की हो सकता एसिडिटि की प्रॉबलम हो । वहीं अगर ये प्रॉबलम अक्सर होती है तो फिर पिट की थैली या लिवर में कोई दिक्कत है। ये तमाम चीजें आपके डाइजेशन को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थिति में जब खाना नहीं पच पाता है तो पेट में बाइल जूस और बनने लगता है जिससे एसिड रिफ्लक्स की स्थिति होती है और बार-बार व्यक्ति मतली महसूस करने लगता है। साथ ही कुछ लोग तो वोमिटिंग भी कर देते हैं। लेकिन, इसके अलावा भी इस समस्या के पीछे कुछ और गंभीर कारण हो सकते हैं। क्या हैं ये जानते हैं।

ब्रश करते समय उल्टी आने का कारण: 

1 – गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स: अपने दांत ब्रश करते समय उल्टी या जी मचलाने का  एक बड़ा कारण पेट के अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल, पेट में एसिड बढ़ने से मतली हो सकती है और दांतों को ब्रश करते समय मतली बढ़ सकती है।

2 – किडनी खराब होने का लक्षण: ब्रश करते समय उल्टी आना किडनी खराब होने का लक्षण भी हो सकता है। दरअसल, जब किडनी का कामकाज प्रभावित होता है तो इसकी वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। साथ ही शरीर में जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है तो मतली से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोग बार-बार मतली और उल्टी की समस्या परेशान रहने लगते हैं।

3 – तेज़ स्वाद वाला टूथपेस्ट: कुछ टूथपेस्ट में मौजूद तेज़ फ्लेवर या ज़्यादा झाग पैदा करने वाले तत्व गले में जलन पैदा कर सकते हैं और इस समस्या को बढ़ा सकते हैं।

अगर आप इन सभी चीजों में से किसी एक चीज़ को फेस कर रहे  हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें । इसके साथ ही  समय रहेते है अपने बीमारी का निवारण  कराएं।

