Troubled by Ants then Try these Tips: चीटियों से हैं परेशान तो अजमाएं ये टिप्स, चीटियां भूल जाएंगी आपके घर का रास्ता

Troubled by Ants then Try these Tips: चाहे कितनी ही साफ सफाई रख लीजिए पर गर्मियों में घर के किसी न किसी कोने में चीटियां जगह जरुर बना लेती हैं। अगर आप भी चीटियों से परेशान हैं तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने घर से चीटियों को गायब कर सकती हैं। संतरा आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है।

आपको सबसे पहले संतरे का रस लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है। इस मिक्सचर का छिड़काव आपको घर की उन जगहों पर करना है, जहां लाल चीटियां अक्सर मंडराती रहती हैं। लाल चीटियों को भगाने के लिए आप कीनू और नींबू जैसे खट्टे फलों को भी यूज कर सकते हैं। घर के उन कोनों में जरुर इसका छिड़काव करें जहां आपको लगता है चीटियां आ सकती है।

घर से भगाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं

लहसुन भी आपकी इस मामले में मदद कर सकता है। लहसुन की महक चीटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यही वजह है कि इन्हें घर से भगाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस लहसुन को पीसकर इसका रस निकालना होगा और फिर इस रस का छिड़काव चीटियों वाली जगह पर करना होगा।

बहुत कम लोगों को मालूम है कि पोछा लगाते वक्त अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो इससे चीटियों को दूर भगाने में काफी मदद मिल सकती है।

सिरके में बराबर मात्रा में ही पानी मिलाएं और फिर इसका छिड़काव उन जगहों पर करें, जहां चीटियां भारी तादाद में मंडराती रहती हैं।