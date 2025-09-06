  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘अगले बरस आना है आना ही होगा’ मुंबई में गणेश विसर्जन पर उमड़ा जन सैलाब , सीएम फडणवीस आवास पर किए बप्पा की विदाई

‘अगले बरस आना है आना ही होगा’ मुंबई में गणेश विसर्जन पर उमड़ा जन सैलाब , सीएम फडणवीस आवास पर किए बप्पा की विदाई

गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है। वहीं इस उत्सव की रौनक  महाराष्ट्र में सबसे अधिक  देखने को मिलती है। गणेश पूजा जहां आधे में पूरा राज्य मानता है वहीं महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा उत्सव देखने को मिलती है। गणपति स्थापना के साथ ही भक्तों में जो जोश, उमंग और भक्ति का उल्लास था वो अब थमने जा रहा है। आज गणपति विसर्जन का दिन आ चुका है। लोग पूरे श्रद्धा भाव से बप्पा की विदाई कर रहे हैं। हर किसी के दिल की बस यही आस है कि अगल बरस फिर से गणपति उनके यहां पधारें। गाजे बाजे सहित बप्पा की लोग विदाई करते हैं।

विदाई के दौरान गणेश के भजन और गीत गाते उन्हें भारी मन से विदा कर रहे हैं। गणपति के विसर्जन को और भी खास बनाने के लिए लोग एक दूसरे को गणेश विसर्जन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।वहीं मुंबई में बप्पा की विदाई को लेकर अलग रौनक देखने को मिल रही है।  मुंबई में आज  जन सैलाब इस तरह उमड़ी  है सब  गाजे बाजे और बीट के साथ बप्पा की विदाई कर रहे हैं। हर किसी के मुंह पर बस यही ‘अगले बरस आना है आना ही होगा।

 सीएम देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी गणेश  विसर्जन किया। बता दें कि  सीएम ने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस और परिवार के साथ, मुख्यमंत्री आवास पर भगवान गणेश का विसर्जन किया। इसके साथ ही उन्होने हाथ जोड़कर और हार्दिक श्रद्धा के साथ भगवान

 

 

