IGNOU TEE दिसंबर 2022 परीक्षा फॉर्म भरने की की अंतिम तिथि बढ़ी

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) दिसंबर 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार दिसंबर टीईई परीक्षा फॉर्म को अब 10 नवंबर 2022 तक भर कर सकते हैं। बता दें कि पहले यह तिथि 31 अक्टूबर 2022 थी, जिसे इग्नू ने बढ़ा दिया है।

Last date to Apply Online for TEE DEC-2022 is 10-Nov-2022 23:59 PM (extended) without late feehttps://t.co/HLClVDXCtK

— IGNOU (@OfficialIGNOU) October 31, 2022