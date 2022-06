IIFA 2022: IIFA अवार्ड के लिए अबू धाबी रवाना हुए बॉलीवुड सितारे, देखें तस्वीरें

IIFA 2022: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan), कॉमेडियन मनीष पॉल (Manish Paul) और अभिनेता रितेश देशमुख के साथ मिलकर IIFA 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण अब काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में इसके करीब-करीब खत्म होने के बाद पहली बार आयोजित होने वाला IIFA में पहले से कहीं ज्यादा भव्य होने वाला है।

मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही समेत कई कलाकार दिलचस्प प्रदर्शन करने वाले हैं।

आप सभी को बता दें कि नेक्सा आईफा अवॉर्ड्स 2022 को होस्ट करने के लिए मनीष पॉल तैयार हैं। मनीष एक बेहतरीन होस्ट हैं और उनके द्वारा की गई होस्टिंग सभी के दिल को भाति है।

ऐसे में वह एक बार फिर से तैयार हैं। इन सभी के लिए नोरा फतेही भी नेक्सा IIFA अवार्ड्स 2022 में और अधिक ग्लिट्ज़ और ग्लैमर जोड़ने के लिए आबू धाबी पहुंच चुकी हैं।



वहीं उनके अलावा सुपर-स्टाइलिश टाइगर श्रॉफ नेक्सा IIFA अवॉर्ड्स 2022 में पावरपैक परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हाँ, वहीं कई सेलेब्स निकल चुके हैं तो कई अभी निकल रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत 4 जून की रात को होगी।

#ManieshPaul looks ready to roll as a host for Nexa IIFA Awards 2022 and we are here for it!#IIFA2022 #YasIsland #InAbuDhabi #WHotel @yasisland @VisitAbuDhabi @W_AbuDhabi @ManishPaul03 pic.twitter.com/e4eAGwrXIv

— IIFA (@IIFA) June 2, 2022