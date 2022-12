भारत में 98 फीसदी लोगों में विकसित हो चुकी है नेचुरल इम्युनिटी, इसलिए कोविड की लहर आने की संभावना नहीं : प्रो. मणींद्र

चीन (China) में कोरोना के नए वैरिएंट बीएफ.7 (Corona's New Variant BF.7) ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन भारत के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह नया वैरिएंट बीएफ.7 (New Variant BF.7) उन लोगों को चपेट में ले सकता है जिनकी इम्यूनिटी वैक्सीन (Immunity Vaccine) की वजह से बनी हो। भारत (India) में वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट (Generate immunity from vaccine) करने वाले दो फीसदी लोग ही हैं।