IIT Kanpur Recruitment 2022: परियोजना कार्यकारी अधिकारी के पदों पर निकली भर्ती, कैंडीडेट्स इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

Indian Institute of Technology Kanpur Recruitment: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur) ने “Strengthening Regulatory Research & Network in The Power Sector” प्रोजेक्ट के लिए परियोजना कार्यकारी अधिकारी के पद पर युवा और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन जारी कर दिए है, यदि आपके पास बी.टेक डिग्री हैं। तो बिना वक्त गवाएं आज ही फॉर्म भर दें। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको नौकरी पाने और अपने सपने पूरे करने का।

आवश्यक जानकारी

परियोजना इंजीनियर – नियमानुसार

महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं –

पद का नाम- परियजोना इंजीनियर

कुल पद – 1

अंतिम तिथि – 24-3-2022

स्थान- कानपुर

आयु सीमा- आयु विभाग के नियामानुसार मान्य होगी।

वेतन- 26400 – 2200 – 66000/-

योग्यता- उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल में एम.टेक डिग्री पास हो और साल का अनुभव हो।

आवेदन शुल्क- कोई आवेदन शुल्क नहीं है

चयन प्रक्रिया- इंटरव्यू के आधार पर होगा आवेदनकर्ताओं का चयन।

इस तरह करें आवेदन- योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म भर सकते है, साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, डेट ऑफ़ बर्थ और अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां और नियत तारीख से पहले भेजना अनिवार्य है।

अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

अधिकारिक विज्ञप्ति को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें