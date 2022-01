UP Election 2022: सपा से टिकट न मिलने पर इमरान मसूद ने जताई नाराजगी, वीडियो शेयर कर मुसलमानों को दी नसीहत

UP Election 2022: चुनाव आयोग ने जब से विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है। तब से पार्टियों में भगदड़ मच गई है। सभी नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल हो रहें हैं। ऐसे में आप को बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहें इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन छोड़ सपा का दामन थामने गए थे लेकिन सपा द्वारा सीट न दिए जाने पर उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बता दें कि सपा द्वारा सीट न दिए जाने पर इमरान मसूद काफी नाराजगी जाहिर कर रहें है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह मुसलमानों को सुधर जाने की नसीहत देते हुए कह रहें हैं कि ‘मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ने पड़े, मेरा कुत्ता बना दिया, तुम एक हो जाओ तो वह मेरे पैर पकड़कर खुद टिकट देंगे।’

Imran Masood said himself DOG. Very Bad ! #ImranMasood pic.twitter.com/XE6TIH27XL

— Abhishek Tripathi (@hinduabhishek01) January 18, 2022