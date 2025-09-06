बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

पटना। बिहार से एक दिल- दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमुई जिले में ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा कर पुलिस वालों को पिटना शुरू कर दिया। इस दौरान गांव वालो ने महिला सिपाही की भी जमकर​ पिटाई कर दी। वहीं एक सिपाही से ग्रामीणों से ने बंदूक छिनने का प्रयास किया, जिस पर ग्रामीणों ने सिपाही को जमकर थप्पड़ और घुसे मार। वहीं सिपाही हांथ जोड़कर छोड़ने के लिए विनती करता रहा। पूरे घटना क्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दे कि शराब बंदी के बाद भी ग्रामीण अवैध रूप से शराब बना रहे थे, जिस पर कार्रवाई करने के पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी।

बिहार के जमुई जनपद के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआतरी गांव में ग्रामीण अवैध रूप से शराब बना रहे थे। मु​खबिर की सूचना पर पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए गांव पहुंची। लेकिन जैसे ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, वहां मौजूद दर्जनों ग्रामीण अचानक आक्रोशित हो उठे और पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान न केवल पुरुष पुलिसकर्मियों को घेरकर पीटा गया, बल्कि टीम में मौजूद महिला सिपाही के साथ भी बदसलूकी की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सिपाही रोते-बिलखते ग्रामीणों से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके साथी हाथ जोड़कर भीड़ से दया की गुहार लगा रहे हैं और ग्रामीण उन्हें लगातार धक्का-मुक्की और मारपीट करते दिख रहे हैं।

बिहार के जमुई ज़िले में पुलिस को छापा मारना भारी पड़ गया

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस शराब तस्कर को पकड़ने गए थे इसी पर ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया pic.twitter.com/d0xRCUxdH3 — political reaction 🇮🇳 (@sonuofficial315) September 6, 2025

भागकर पुलिसकर्मियों ने बचाई जान

गांव में स्थित इतनी भयंकर हो गई थी कि पुलिसकर्मी भी खुद को असहाय महसूस करने लगे। ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस को गांव से खदेड़ दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं और ग्रामीण उनके पीछे-पीछे दौड़ते हुए पत्थर और लाठियां चला रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर आसपास के थानों की टीमों को भेजा गया और गांव में सघन छापेमारी की गई। इस दौरान हमले में शामिल 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि और भी कई लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा