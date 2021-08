‘New Education Policy-2020’ लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य : डॉ. दिनेश शर्मा

यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (UP Governor Anandiben Patel) के समक्ष बुधवार को राजभवन में उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) के नेतृत्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में (New Education Policy-2020) के क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण (Presentation of Proceedings) किया। राज्यपाल ने प्रस्तुतिकरण की सराहना की और कहा इसका क्रियान्वयन किया जाए।