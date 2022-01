हिंदी वर्जन में ‘पुष्पा: द राइज’ ने मचाया धमाल, नए साल के दिन तोड़े कमाई में सभी रिकॉर्ड

नई दिल्ली। हिंदी वर्जन में ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) ने धमाल मचा दिया है। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म नए साल पर खूब कमाई कर रही है। वहीं, कोरोना के कारण ‘जर्सी और मेगा बजट फिल्म ‘आरआरआर’ को टाल दिया गया है। हालांकि, ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) रिलीज होने के 16वें दिन भी लोगों की खास पसंद बनती जा रही है।

मूलत: तेलुगू में बनी ‘पुष्पा’ को हिन्दी क्षेत्रों में भी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। बता दें कि, ऐसा किसी फिल्म ने 16वें दिन हाईएस्ट सिंगल डे का ​कलेक्शन किया है। दरअसल, इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.33 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं, नए साल के दिन ​इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाते हुए 6.10 करोड़ रुपये की कमाई की है।

#Pushpa is SENSATIONAL… Despite restrictions, #PushpaHindi *Day 16* records its *highest single day* number… Trending is an eye opener, a case study… Speeding towards ₹ 75 cr… Power of SOLID CONTENT… [Week 3] Fri 3.50 cr, Sat 6.10 cr. Total: ₹ 56.69 cr. #India biz. pic.twitter.com/XVcAoKouEq

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2022