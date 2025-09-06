पैसे न देने पर कानपुर में बेटे ने मां की ईट से कुचलकर की हत्या

पैसे के आगे अब मां की ममता का भी कोई मोल नहीं रहा है। ताजा मामला कानपुर से सामने आया है। जहां एक कलयुगी बेटे ने चंद रुपए की खातिर अपनी ही मां का ईट से सिर कुचलकर हत्या कर दी है। कातिल बेटे को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।
एक मां ने अपने 25 साल जिस बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया। शनिवार दोपहर उसी बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से मार डाला। कातिल बेटे को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना कानपुर के सेन पश्चिम पारा के कसिगवां गांव की है। शनिवार दोपहर जबरन रुपए छीनने के विरोध पर कलयुगी बेटे ने मां की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मौके से भाग रहे हत्यारोपित बेटे को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक बेटा शराब का लती था और मां के पैसे न देने पर उसने यह कदम उठाया है।