परिवहन विभाग में साइबर अटैक मामले में मुख्यमंत्री नाराज, परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार पर गिरी गाज

यूपी रोडवेज (UP Roadways) पर साइबर अटैक (Cyber Attack) के मामले में शुक्रवार को परिवहन निगम (Transport Corporation) के प्रबंध निदेशक संजय कुमार (Managing Director Sanjay Kumar) को हटा दिया गया है। इसके साथ ही परिवहन विभाग (Transport Department) के प्रमुख सचिव व परिवहन निगम के चेयरमैन एम. वेंकटेश्वर लू (Principal Secretary and Chairman of Transport Corporation M. Venkateswara Lu) के पास एमडी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।