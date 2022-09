तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ ब्रायन की नजरों में ये नेता है ‘भारत का सबसे बड़े पप्पू’

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने कार्यकर्ताओं से दुर्गा पूजा के दौरान अपनी प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता व केद्रीय गृहमंत्रीअमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) को निशाना बनाने का खास अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को खास ‘टी-शर्ट’ का अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा है। इस ‘टी-शर्ट’ पर भाजपा नेता शाह के चेहरे का एक कार्टून है । इसमें लिखा है, ‘भारत का सबसे बड़ा पप्पू’। ये ‘टी-शर्ट’ सफेद, काले, पीले कई रंगों में उपलब्ध है। भाजपा (BJP) अकसर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को ‘पप्पू’ (Senior Congress leader Rahul Gandhi called ‘Pappu’) कहती है, जिसके जरिए ममता बनर्जी नीत पार्टी अब शाह को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।

You cannot give someone a title just because you feel like it. The person must truly deserve it!

Listen to the many reasons why this gentleman has truly EARNED the title #IndiasBiggestPappuAmitShah

VIDEO 👇 pic.twitter.com/vGHsyAjR5Z

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) September 5, 2022