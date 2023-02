IND vs AUS Nagpur Test Live : नागपुर टेस्ट में बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया, टी-ब्रेक तक स्कोर 174/8

IND vs AUS 1st Test Live : नागपुर टेस्ट (Nagpur Test ) मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आ रही है। टीम ने टी-ब्रेक (T-Break) तक 8 विकेट गंवाकर 174 रन ही बनाए। फिलहाल, पीटर हैंड्सकॉम्ब 29 रन और नाथन लियोन बगैर खाता खोले नाबाद हैं।क्या 200 के अंदर सिमट जाएगा ऑस्ट्रेलिया?

भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए इस मैच के साथ सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर केएस भरत ने टेस्ट में डेब्यू किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में टॉड मर्फी को डेब्यू का मौका मिला है। रोहित शर्मा इस मैच में तीन स्पिनर और दो फास्ट बॉलर के साथ उतरे हैं।

