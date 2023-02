रवींद्र जडेजा के पंजे में फंसा ऑस्ट्रेलिया, कंगारू टीम पहली पारी में 177 रनों पर ढेर

IND vs AUS Nagpur Test Live : नागपुर टेस्ट (Nagpur Test) मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) अपनी पहली पारी में 177 रनों पर ढेर हो गई है। मार्नस लाबुशेन (Marnus Labushen)ने 49 रन बनाकर टॉप स्कोर बने हैं। जबकि स्पिनर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 5 और अश्विन ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। सिराज और शमी को 1-1 सफलता मिली है।

Innings Break!

Brilliant effort from #TeamIndia bowlers as Australia are all out for 177 in the first innings.

An excellent comeback by @imjadeja as he picks up a fifer 👏👏

